Трансфер Гайча в «Тальерес» за 1 млн долларов сорвался из-за агента, запросившего 50% от суммы трансфера, и желания форварда получать 1 млн евро в год (Иван Карпов)
Трансфер Адольфо Гайча сорвался из-за его агента.
Ранее стало известно, что переход нападающего ЦСКА в «Тальерес» был отменен, поскольку условия сделки изменились в последний момент.
По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы согласовали трансфер за 1 миллион долларов, но в последний момент половину от этой суммы запросил себе представитель игрока.
Также «Тальерес» не договорился с самим Гайчем о зарплате: форвард потребовал 1 миллион евро в год. Аргентинский клуб не устроили такие условия, и он отказался от подписания футболиста.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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