Трансфер Гайча в «Тальерес» за 1 млн долларов сорвался из-за агента, запросившего 50% от суммы трансфера, и желания форварда получать 1 млн евро в год (Иван Карпов)

Трансфер Адольфо Гайча сорвался из-за его агента.

Ранее стало известно , что переход нападающего ЦСКА в «Тальерес » был отменен, поскольку условия сделки изменились в последний момент.

По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы согласовали трансфер за 1 миллион долларов, но в последний момент половину от этой суммы запросил себе представитель игрока.

Также «Тальерес» не договорился с самим Гайчем о зарплате: форвард потребовал 1 миллион евро в год. Аргентинский клуб не устроили такие условия, и он отказался от подписания футболиста.