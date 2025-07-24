Минспорта может ужесточить лимит в РПЛ со следующего сезона без учета мнения лиги и РФС. Рассматривается вариант с 10 иностранцами в заявке и 6-7 на поле («РБ Спорт»)

Минспорта РФ может ужесточить лимит на легионеров в РПЛ без учета мнения лиги.

Как сообщает «РБ Спорт», президент РФС Александр Дюков провел встречу с руководителями клубов Мир РПЛ . Одной из тем разговора стал лимит на легионеров: до клубов довели позицию министерства спорта, которое нацелено на ужесточение лимита – рассматривается формат с 10 иностранцами в заявке и 6-7 на поле. Решение может быть принято без учета мнения РФС и РПЛ уже со следующего сезона.

Кроме того, клубам озвучили позицию РФС относительно зарплат судей: достойная оплата труда позволяет предъявлять высокие требования и минимизирует попытки влияния на арбитров вкупе с той работой, которую проводит профильный комитет.

Также представителям клубов обещали провести работу по улучшению финансовой составляющей Фонбет Кубка России. Ранее они были недовольны тем, что премиальные за участие в турнире остались прежними, несмотря на переподписание контракта с титульным спонсором на более выгодных условиях.