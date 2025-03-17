Глушаков о Соболеве и фанатах «Спартака»: «Детский сад по сравнению с тем, как раньше принимали. Его нужно было ставить с первых минут – он бы землю грыз против бывшей команды»

Глушаков заявил, что фанаты «Спартака» не слишком жестко приняли Соболева.

Красно-белые обыграли «Зенит» (2:1) в матче 21-го тура Мир РПЛ .

Нападающий петербуржцев Александра Соболев появился на поле во втором тайме. Он впервые сыграл на стадионе «Спартака» после перехода в «Зенит ».

Фанаты «Спартака» перед игрой встретили Соболева у автобуса и прокричали ему : «Ну и зачем ты приехал?»

– «Зенит» уже не такой грозный, как раньше?

– В воскресенье он был бледный. То ли «Спартак» ему не дал себя показать, то ли он сам был никакой.

Мне кажется, что Соболева нужно было ставить с первых минут. Он бы землю грыз в матче против бывшей команды!

– Александра жестко приняли в Москве?

– Это слезы! По сравнению с тем, как других раньше принимали, это – детский сад (cмеется), – сказал бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков .

Соболев провел 14 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне РПЛ. Форвард не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи. В 6 матчах за петербуржцев в Фонбет Кубке России Александр забил два мяча и отдал один голевой пас. Статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь .