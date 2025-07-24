Иван Игнатьев интересен нескольким клубам из Турции. Воспитанник «Краснодара» готов покинуть алжирский «Кабили» («СЭ»)
Иваном Игнатьевым интересуются несколько турецких клубов.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 26-летний футболист готов покинуть алжирский «Кабили» этим летом.
Игнатьев выступает в чемпионате Алжира с февраля 2025 года, на его счету 5 голов в 15 матчах за клуб.
Игнатьев – воспитанник «Краснодара», в Мир РПЛ он также выступал за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи», а также сербский «Железничар» и армянский «Урарту».
Иван Игнатьев о карьере: «Забить 20-25 голов – и уехать в Катар или Саудовскую Аравию. С кайфом! Зимой мне исполнится 27, надо создать плацдарм, чтобы потом жить спокойно»
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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