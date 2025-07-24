Экс-защитник «Крыльев Советов» Бейл перешел в «Антверпен»
Гленн Бейл нашел новый клуб.
О подписании 30-летнего защитника объявил «Антверпен». Ранее Бейл покинул «Крылья Советов» на правах свободного агента.
Нидерландец выступал за самарский клуб с 2021 года. Его статистику можно найти здесь.
Фото: royalantwerpfc.be
Кого в АПЛ уволят первым?14133 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Антверпена»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости