Экс-защитник «Крыльев Советов» Бейл перешел в «Антверпен»

Гленн Бейл нашел новый клуб.

О подписании 30-летнего защитника объявил «Антверпен ». Ранее Бейл покинул «Крылья Советов » на правах свободного агента.

Нидерландец выступал за самарский клуб с 2021 года. Его статистику можно найти здесь .

Фото: royalantwerpfc.be