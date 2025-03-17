Иньиго выбыл на 2-3 недели. У защитника «Барсы» проблемы с коленом
Иньиго Мартинес будет восстанавливаться около трех недель.
Ранее стало известно, что у защитника «Барселоны» возникли проблемы с коленом. Он был исключен из заявки сборной Испании на мартовский сбор.
33-летний футболист пропустит 2-3 недели из-за повреждения, пишет Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Ла Лиги Иньиго провел 21 матч. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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