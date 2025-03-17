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Иньиго выбыл на 2-3 недели. У защитника «Барсы» проблемы с коленом

Иньиго Мартинес будет восстанавливаться около трех недель.

Ранее стало известно, что у защитника «Барселоны» возникли проблемы с коленом. Он был исключен из заявки сборной Испании на мартовский сбор. 

33-летний футболист пропустит 2-3 недели из-за повреждения, пишет Фабрицио Романо. 

В текущем сезоне Ла Лиги Иньиго провел 21 матч. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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Фабрицио Романо
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