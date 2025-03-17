Итурральде об Иньиго, придержавшем Льоренте в штрафной «Барсы»: «Маркос слишком благороден. Если бы он упал, у Мартинеса были бы большие проблемы»
Экс-судья оценил эпизод с Иньиго Мартинесом и Маркосом Льоренте.
На 20-й минуте защитник «Атлетико» Маркос Льоренте получил пас на краю штрафной площади «Барселоны» и побежал в сторону лицевой линии. Защитник каталонцев Иньиго Мартинес придержал соперника за руку и за грудь, а затем заблокировал его прострел в центр.
Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не отреагировал на этот эпизод, пенальти назначен не был.
«Он кладет свою руку на него и создает ему сложности. Льоренте поступил слишком благородно.
Если бы он упал, у Иньиго были бы большие проблемы», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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