Итурральде об Иньиго, придержавшем Льоренте в штрафной «Барсы»: «Маркос слишком благороден. Если бы он упал, у Мартинеса были бы большие проблемы»

Экс-судья оценил эпизод с Иньиго Мартинесом и Маркосом Льоренте.

На 20-й минуте защитник «Атлетико» Маркос Льоренте получил пас на краю штрафной площади «Барселоны» и побежал в сторону лицевой линии. Защитник каталонцев Иньиго Мартинес придержал соперника за руку и за грудь, а затем заблокировал его прострел в центр.

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не отреагировал на этот эпизод, пенальти назначен не был.

«Он кладет свою руку на него и создает ему сложности. Льоренте поступил слишком благородно.

Если бы он упал, у Иньиго были бы большие проблемы», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес .