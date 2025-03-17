У Иньиго проблемы с коленом. Защитник «Барсы» исключен из заявки сборной Испании

У Иньиго Мартинеса возникли проблемы с коленом.

Защитник «Барселоны» был исключен из заявки сборной Испании на ближайший сбор из-за перименисцита (воспаление области вокруг мениска – Спортс’‘) правого колена.

Вместо него Луис де ла Фуэнте вызвал Дина Хейсена из «Борнмута ».

20 и 23 марта сборная Испании проведет матчи с командой Нидерландов в 1/4 финала Лиги наций.