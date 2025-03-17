У Иньиго проблемы с коленом. Защитник «Барсы» исключен из заявки сборной Испании
У Иньиго Мартинеса возникли проблемы с коленом.
Защитник «Барселоны» был исключен из заявки сборной Испании на ближайший сбор из-за перименисцита (воспаление области вокруг мениска – Спортс’‘) правого колена.
Вместо него Луис де ла Фуэнте вызвал Дина Хейсена из «Борнмута».
20 и 23 марта сборная Испании проведет матчи с командой Нидерландов в 1/4 финала Лиги наций.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт RFEF
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