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Хавбек «Барсы» Касадо может пропустить остаток сезона из-за травмы колена, полученной в матче с «Атлетико»

Марк Касадо может пропустить остаток сезона.

Полузащитник «Барселоны» получил повреждение после столкновения с Антуаном Гризманном на 67-й минуте игры с «Атлетико» (4:2) и был заменен.

21-летний футболист был исключен из заявки сборной Испании на матчи с Нидерландами в 1/4 финала Лиги наций. Вместо него вызван Алеиш Гарсия из «Байера».

По информации Marca, у Касадо подозрение на разрыв связок колена. Хавбек может пропустить около двух месяцев и больше не сыграть в этом сезоне. Клуб проведет дополнительные обследования. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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logoБарселона
logoМарк Касадо
logoАтлетико
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