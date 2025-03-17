Хавбек «Барсы» Касадо может пропустить остаток сезона из-за травмы колена, полученной в матче с «Атлетико»

Марк Касадо может пропустить остаток сезона.

Полузащитник «Барселоны» получил повреждение после столкновения с Антуаном Гризманном на 67-й минуте игры с «Атлетико » (4:2) и был заменен.

21-летний футболист был исключен из заявки сборной Испании на матчи с Нидерландами в 1/4 финала Лиги наций. Вместо него вызван Алеиш Гарсия из «Байера ».

По информации Marca, у Касадо подозрение на разрыв связок колена. Хавбек может пропустить около двух месяцев и больше не сыграть в этом сезоне. Клуб проведет дополнительные обследования.