Мостовой о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Главное, чтобы не было ноги Абаскаля во всем этом»

Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Зенитом».

Команда тренера Деяна Станковича выиграла 2:1 в матче 21-го тура Мир РПЛ.

«О победе «Спартака» над «Зенитом » нужно говорить как можно больше! Так редко это бывает. Впервые с 2017 года, с ума сойти.

А так, игра забывается – результат остается. Тут можно так и сказать, потому что в первом тайме, кроме гола Мартинса с ошибками Мантуана и Латышонка, моментов-то особо не было. Во втором тайме «Зениту» нужно было что-то сделать, перестраиваться. Так и получилось.

Действительно показалось, что в моменте со вторым голом Мартинса был офсайд. Но, знаете, в офсайде может оказаться и половина уха или пятка. Будут как-то разбираться с этими правилами. Но в этом голе офсайд – не главное. Все началось с потери мяча игроками «Зенита», отсюда и пришло.

Теперь гонка продолжается, будет еще интереснее. «Спартак» обыграл «Зенит», «Краснодар» по игре ведь не должен был побеждать «Ростов». «Локомотив» и «Динамо» еще подтянутся и навяжут борьбу.

Для «Спартака» главное, чтобы не было ноги Абаскаля во всем этом. А так, я уже перед началом сезона говорил, что они должны быть в тройке с закрытыми глазами», – сказал бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой .

Я не помню такого страстного «Спартака». Браво, Станкович!