«Барселона» не проигрывает 18 матчей: 15 побед, 3 ничьих. Дальше – «Жирона» и «Атлетико»

«Барселона» продлила серию без поражений до 18 матчей.

Команда Ханси Флика обыграла «Атлетико » (4:2) в 28-м туре Ла Лиги.

В последний раз каталонцы проигрывали именно мадридцам – это произошло 21 декабря 2024 года. С тех пор – 15 побед и 3 ничьих в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также Лиге чемпионов.

30 марта «блауграна» примет «Жирону» в Ла Лиге , а 2 апреля выступит в гостях у «Атлетико» в Кубке.