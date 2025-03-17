«Барселона» не проигрывает 18 матчей: 15 побед, 3 ничьих. Дальше – «Жирона» и «Атлетико»
«Барселона» продлила серию без поражений до 18 матчей.
Команда Ханси Флика обыграла «Атлетико» (4:2) в 28-м туре Ла Лиги.
В последний раз каталонцы проигрывали именно мадридцам – это произошло 21 декабря 2024 года. С тех пор – 15 побед и 3 ничьих в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также Лиге чемпионов.
30 марта «блауграна» примет «Жирону» в Ла Лиге, а 2 апреля выступит в гостях у «Атлетико» в Кубке.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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