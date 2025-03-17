У Левандовского 35 голов за «Барсу» во всех турнирах сезона – форвард забил «Атлетико». Роберт – лучший бомбардир Ла Лиги с 22 голами

Роберт Левандовски забил 35-й гол в сезоне за «Барселону».

Нападающий забил «Атлетико » на 72-й минуте матча 28-го тура Ла Лиги .

Теперь на счету Левандовского 22 гола в текущем розыгрыше чемпионата – форвард «Барселоны» лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги, опережая Килиана Мбаппе на 2 мяча.

Всего на счету 36-летнего поляка 35 голов с начала сезона во всех турнирах на клубном уровне. Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь .