Мартинс о Промесе: «Легенда «Спартака», мой друг. Он есть в групповом чате, поддерживает нас»
«Спартак» на своем поле обыграл «Зенит» (2:1) в матче 21‑го тура Мир РПЛ.
– Промес – легенда клуба, мой друг, друг остальных игроков. Он есть в групповом чате, поддерживает нас, чувствуем его поддержку.
– Видели его сообщение перед матчем?
– Да (смеется).
– Вы стали первым игроком «Спартака» с 2017 года, кто сделал дубль в ворота «Зенита».
– Конечно, удивительное чувства после победы над «Зенитом». Рады и счастливы, что выиграли. Давно такого не было, но мы не живем прошлым. Надо не расслабляться и работать дальше.
– Как вам уровень РПЛ?
– Уровень РПЛ довольно высокий. Мне нравится тут играть, хочу продолжать это делать.
– «Зенит» самый сильный соперник сейчас в лиге?
– В лиге все сильные команды. Каждый матч важен для нас, – сказал полузащитник «Спартака».
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