Мартинс о Промесе: «Легенда «Спартака», мой друг. Он есть в групповом чате, поддерживает нас»

Кристофер Мартинс рассказал о поддержке Квинси Промеса перед матчем с «Зенитом».

«Спартак» на своем поле обыграл «Зенит» (2:1) в матче 21‑го тура Мир РПЛ.

– Промес – легенда клуба, мой друг, друг остальных игроков. Он есть в групповом чате, поддерживает нас, чувствуем его поддержку.

– Видели его сообщение перед матчем?

– Да (смеется).

– Вы стали первым игроком «Спартака» с 2017 года, кто сделал дубль в ворота «Зенита».

– Конечно, удивительное чувства после победы над «Зенитом». Рады и счастливы, что выиграли. Давно такого не было, но мы не живем прошлым. Надо не расслабляться и работать дальше.

– Как вам уровень РПЛ?

– Уровень РПЛ довольно высокий. Мне нравится тут играть, хочу продолжать это делать.

– «Зенит» самый сильный соперник сейчас в лиге?

– В лиге все сильные команды. Каждый матч важен для нас, – сказал полузащитник «Спартака ».