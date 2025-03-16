«Ньюкасл» выиграл первый трофей за 70 лет, победив «Ливерпуль» в финале Кубка лиги
«Ньюкасл» завоевал первый трофей за длительное время.
Команда Эдди Хау обыграла «Ливерпуль» в финале Кубка английской лиги со счетом 2:1. Этот турнир «сороки» выиграли впервые, хотя еще дважды доходили до финала (в 1976-м и 2023-м).
Предыдущий выигранный «Ньюкаслом» трофей – Кубок Англии в 1955 году.
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