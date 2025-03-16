У «Ливерпуля» 1 неточный удар за 1-й тайм финала Кубка лиги. У «Ньюкасла» 9 ударов, 3 – в створ

«Ливерпуль» ни разу не пробил в створ в 1-м тайме матча с «Ньюкаслом».

Мерсисайдцы уступают в финале Кубка английской лиги со счетом 0:1 после первых 45 минут.

За весь 1-й тайм «Ливерпуль » нанес лишь один удар по воротам соперника, не попав в створ. У «Ньюкасла » 9 ударов, 3 из которых пришлись в створ ворот.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.