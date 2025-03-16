У «Ливерпуля» 1 неточный удар за 1-й тайм финала Кубка лиги. У «Ньюкасла» 9 ударов, 3 – в створ
«Ливерпуль» ни разу не пробил в створ в 1-м тайме матча с «Ньюкаслом».
Мерсисайдцы уступают в финале Кубка английской лиги со счетом 0:1 после первых 45 минут.
За весь 1-й тайм «Ливерпуль» нанес лишь один удар по воротам соперника, не попав в створ. У «Ньюкасла» 9 ударов, 3 из которых пришлись в створ ворот.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости