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  • Журналист Элиас: «Анчелотти из «Реала» с бюджетом 1,1 млрд евро пожаловался на матч без 72-часового отдыха. «Бетис» с бюджетом менее 200 млн евро провел уже 11 таких игр»
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Журналист Элиас: «Анчелотти из «Реала» с бюджетом 1,1 млрд евро пожаловался на матч без 72-часового отдыха. «Бетис» с бюджетом менее 200 млн евро провел уже 11 таких игр»

Севильский журналист раскритиковал Карло Анчелотти за слова о календаре.

Главный тренер «Реала» вчера заявил, что клуб отказывается в дальнейшем принимать участие в матчах, отдых перед которыми составил менее трех суток.

«Анчелотти с горечью пожаловался на то, что «Реал», бюджет которого превышает 1,1 млрд евро, провел матч без 72 часов отдыха перед ним. И он угрожает тем, что команда не выйдет на следующую такую игру.

«Бетис» только в этом сезоне провел 11-й такой матч, без 72-часовой паузы, в воскресенье. Его бюджет – менее 200 млн евро. Между играми с «Виторией» и «Леганесом» прошло всего 63 часа», – написал Пепе Элиас c Besoccer.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Пепе Элиаса
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