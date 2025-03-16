«Краснодар» впервые набрал 46 очков за 21 тур Мир РПЛ. Прежний рекорд – 41

«Краснодар» в чемпионате России идет в рекордном для себя темпе.

Команда Мурада Мусаева сегодня одолела «Ростов » (1:0) в 21-м туре. Теперь у нее 46 очков.

Еще никогда «быкам» не удавалось набрать столько баллов к этому этапу чемпионата. Прежний рекорд – 41 очко (2014/15 и 2019/20).