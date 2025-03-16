«Краснодар» впервые набрал 46 очков за 21 тур Мир РПЛ. Прежний рекорд – 41
«Краснодар» в чемпионате России идет в рекордном для себя темпе.
Команда Мурада Мусаева сегодня одолела «Ростов» (1:0) в 21-м туре. Теперь у нее 46 очков.
Еще никогда «быкам» не удавалось набрать столько баллов к этому этапу чемпионата. Прежний рекорд – 41 очко (2014/15 и 2019/20).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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