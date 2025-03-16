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«Краснодар» остался лидером Мир РПЛ после 21-го тура. «Зенит» отстает на 3 очка при игре со «Спартаком» в запасе

«Краснодар» сохранит первую строчку по итогам 21-го тура Мир РПЛ.

Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла «Ростов» – 1:0.

«Быки» набрали 46 очков и лидируют в таблице. «Зенит» отстает на 3 очка, «Спартак» – на 6, и эти команды встретятся сегодня вечером.

«Локомотив» идет на четвертом месте (40 баллов), «Динамо» – на пятом (39), ЦСКА – на шестом (38).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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logoЗенит
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoРостов
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