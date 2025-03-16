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  • Около 30 фанатов «Динамо-2» и «Калуги» подрались в Химках перед матчем Второй лиги. На троих составлены административные протоколы
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Около 30 фанатов «Динамо-2» и «Калуги» подрались в Химках перед матчем Второй лиги. На троих составлены административные протоколы

В Химках произошла драка между футбольными фанатами.

15 марта «Динамо-2» победило «Калугу» (1:0) в рамках LEON Второй лиги A. Драка произошла перед игрой, ней принимали участие около 30 человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Полицейские предварительно установили, что между двумя компаниями мужчин произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

«В дежурную часть УМВД России по городу Химки поступило сообщение от местных жителей о том, что на Соколовской улице в микрорайоне Новогорск у одного из домов происходит конфликт между гражданами.

Установлены возможные участники потасовки – 7 человек, на 3 из которых составлены административные протоколы», – сообщили в главке полиции Подмосковья.

Полицейские предварительно установили, что между двумя компаниями мужчин произошел словесный конфликт, который перерос в драку. «Установлены возможные участники потасовки – 7 человек, на 3 из которых составлены административные протоколы», – сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве отметили, что за медицинской помощью никто не обращался, заявлений по данному факту не поступало.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ТАСС
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