Около 30 фанатов «Динамо-2» и «Калуги» подрались в Химках перед матчем Второй лиги. На троих составлены административные протоколы
15 марта «Динамо-2» победило «Калугу» (1:0) в рамках LEON Второй лиги A. Драка произошла перед игрой, ней принимали участие около 30 человек.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Полицейские предварительно установили, что между двумя компаниями мужчин произошел словесный конфликт, который перерос в драку.
«В дежурную часть УМВД России по городу Химки поступило сообщение от местных жителей о том, что на Соколовской улице в микрорайоне Новогорск у одного из домов происходит конфликт между гражданами.
Установлены возможные участники потасовки – 7 человек, на 3 из которых составлены административные протоколы», – сообщили в главке полиции Подмосковья.
Полицейские предварительно установили, что между двумя компаниями мужчин произошел словесный конфликт, который перерос в драку. «Установлены возможные участники потасовки – 7 человек, на 3 из которых составлены административные протоколы», – сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
В ведомстве отметили, что за медицинской помощью никто не обращался, заявлений по данному факту не поступало.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий