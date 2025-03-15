LEON Вторая лига А. «Сибирь» принимает «Авангард», «Динамо-2» против «Калуги»
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи 3-го тура нового сезона.
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Серебро»
3-й тур
15 марта
«Сибирь» – «Авангард» Курск – 0:0 (первый тайм)
«Динамо» Киров – «Муром» – 14:00
«Иртыш» Омск – «Текстильщик» – 14:00
«Форте» – «Динамо» Владивосток – 14:00
«Динамо-2» Москва – «Калуга» – 16:00
Группа «Золото»
3-й тур
16 марта
«Велес» – «Родина-2» – 14:00
«Ленинградец» – «Торпедо» Миасс – 14:00
«Волга» Ульяновск – «Спартак» Кострома – 15:00
«Машук-КМВ» – «Волгарь» – 15:00
«Кубань» – «Челябинск» – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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