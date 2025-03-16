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  • Широков о тратах «Зенита»: «Оправдываются – выигрывают же трофеи. Клуб существует для золотых медалей. Если дебет с кредитом сходится, почему нет?»
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Широков о тратах «Зенита»: «Оправдываются – выигрывают же трофеи. Клуб существует для золотых медалей. Если дебет с кредитом сходится, почему нет?»

Роман Широков объяснил, почему траты «Зенита» эффективны.

«Если у них дебет с кредитом сходится, то почему нет? Что здесь такого?

Наверное, для большинства болельщиков это не очень, потому что они любят, когда в Питере играют свои футболисты. Но люди же выигрывают трофеи. Поэтому затраты оправдываются.

Понятно, что у нас нет Лиги чемпионов и так далее, однако «Зенит» существует ради того, чтобы выигрывать золотые медали. В это и вкладываются. Считают, что таким образом траты будут эффективнее – пока «Зенит» это подтверждает», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Широков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoРоман Широков
logoЗенит
деньги
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