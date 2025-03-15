Хименес о двойном касании Альвареса: «Произошла футбольная трагедия, нечто неспортивное, аномальное. Хочу скорее забыть это»
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).
Во время серии послематчевых 11-метровых форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.
«Мы говорим о чемпионе мира, игроке, прошедшем тысячи битв, о футболисте с потрясающим уровнем. То, что с ним произошло, – это, безусловно, футбольная трагедия, о которой невозможно даже подумать.
Конечно, это его задело, но у нас нет сомнений, что он быстро перевернет эту страницу. Он знает, что может рассчитывать на поддержку всех, потому что в конечном итоге случившееся – это, так сказать, нечто неспортивное, нечто аномальное.
Я сам хочу убедить себя в этом, чтобы не накручивать себя лишними мыслями, хочу скорее забыть это, сосредоточиться на будущем, потому что то, что произошло, уже в прошлом. Нужно жить сегодняшним днем, настоящее важно, а будущее – загадка.
Так что нужно сосредоточиться на настоящем и работать как можно лучше, чтобы подойти в хорошей форме к выходным, ведь это то, чего мы все хотим. И мы знаем, что Хулиан именно так и сделает», – сказал защитник «Атлетико» Хосе Хименес в интервью DAZN.
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