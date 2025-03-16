Хамес о том, почему перешел в «Реал» в 2014-м: «Сити» и «ПСЖ» предлагали большие деньги, но Флорентино спросил: «Ты хочешь денег или славы?»
Хамес Родригес вспомнил о своем переходе из «Монако» в «Реал» в 2014 году.
«Сити» и «ПСЖ» предлагали большие деньги, но Флорентино (Перес, президент «Реала» – Спортс”) спросил: «Ты хочешь денег или славы?» Поэтому я перешел в «Реал», – сказал хавбек мексиканского «Леона».
В составе «Реала» Хамес по два раза выигрывал Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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