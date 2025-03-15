Хамес считает, что футбол стал слишком скучным: «Он очень однообразный, прямолинейный. Игроков, за которыми хочется наблюдать, мало. Но Ямаль может выйти на уровень Месси или Неймара»
Хамес Родригес считает, что футбол стал слишком скучным.
«[Футбол наводит на меня скуку], потому что он очень однообразный, прямолинейный, быстрый, игроков, за которыми хочется наблюдать, мало.
Этот парень [Ламин Ямаль] станет топ-игроком. У него не так много навыков, как у Месси, но он может выйти на тот же уровень или на уровень Неймара.
Я никогда не говорил этого, но Иньеста был одним из моих образцов для подражания, как и Зидан», – сказал полузащитник «Леона» и сборной Колумбии.
Хамес считает, что Аргентина выиграла финал Кубка Америки-2024 из-за судейства: «В пользу Колумбии не назначили 1-2 пенальти. Почему не опубликовали записи ВАР? Странно, не правда ли?»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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