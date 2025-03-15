Хамес считает Анчелотти лучшим тренером мира из-за того, как тот руководит игроками: «Кака, Мальдини, Криштиану, я, Вини, Родриго – никто не говорит о нем плохо. Карло великолепен»
Хамес Родригес объяснил, почему считает Карло Анчелотти лучшим тренером мира.
«У меня были разногласия с Рафой [Бенитесом], ничего серьезного. Он произвел одну замену, «Бернабеу» засвистел, он подумал, что я показал какие-то жесты в его адрес, и с этого момента все изменилось...
Почему Зидан добился успеха? Это во многом связано с тем, как ты управляешь игроками. В такой команде, если у тебя есть этот навык, у тебя есть все.
Анчелотти касается то же самое. Почему все так хорошо играют под его руководством? Кака, Мальдини, Криштиану, я, Вини, Родриго – никто не говорит о нем плохо. Карло великолепен, для меня он лучший в мире – здесь [в «Реале»], в «Баварии» или в «Эвертоне», – сказал бывший полузащитник «Реала», выступающий за «Леон».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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