Хамес Родригес заявил, что Аргентина выиграла Кубок Америки благодаря судьям.

Сборная Аргентины стала победителем турнира в 2024 году, обыграв команду Колумбии в финале со счетом 1:0.

«Аргентина выиграла финал Кубка Америки благодаря внешним факторам, и именно поэтому мы не стали чемпионами. Судья оказал большое влияние, он не назначил в нашу пользу один или два пенальти, это очевидно.

Почему не были опубликованы аудиозаписи ВАР, как в других матчах? Странно, любопытно, не правда ли?» – сказал полузащитник «Леона» и сборной Колумбии .