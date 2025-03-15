Хамес считает, что Аргентина выиграла финал Кубка Америки-2024 из-за судейства: «В пользу Колумбии не назначили 1-2 пенальти. Почему не опубликовали записи ВАР? Странно, не правда ли?»
Хамес Родригес заявил, что Аргентина выиграла Кубок Америки благодаря судьям.
Сборная Аргентины стала победителем турнира в 2024 году, обыграв команду Колумбии в финале со счетом 1:0.
«Аргентина выиграла финал Кубка Америки благодаря внешним факторам, и именно поэтому мы не стали чемпионами. Судья оказал большое влияние, он не назначил в нашу пользу один или два пенальти, это очевидно.
Почему не были опубликованы аудиозаписи ВАР, как в других матчах? Странно, любопытно, не правда ли?» – сказал полузащитник «Леона» и сборной Колумбии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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