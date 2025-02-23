Гильерме будет работать в академии «Локомотива». Экс-вратарь клуба и сборной России решил не продолжать игровую карьеру

Маринато Гильерме будет работать в структуре «Локомотива».

По данным «Матч ТВ », бывший вратарь «железнодорожников» и сборной России в ближайшее время начнет работу в академии «Локомотива ».

Гильерме, которому сейчас 39 лет, покинул «Локомотив» в июле прошлого года в связи с истечением контракта. Он выступал за московский клуб с 2007 года, в составе команды стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка страны и обладателем Суперкубка России.

Также уроженец Бразилии, получивший российское гражданство, принял участие в 19 играх за сборную России.

Отмечается, что у Гильерме было предложение из омского «Иртыша », где должность президента занимает его бывший одноклубник Дмитрий Сычев . Однако Маринато решил не продолжать карьеру футболиста.