Гильерме вернулся в «Локо» и стал координатором молодых вратарей: «Добро пожаловать домой! ❤️💚»
Маринато Гильерме получил должность в академии «Локомотива».
«Гильерме – координатор по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола «Локо». ⚽️
Гильерме присоединился к Департаменту развития молодежного футбола «Локомотива» и будет работать с молодыми голкиперами команд академии и молодежки. 🧤
В качестве игрока он провел 387 матчей за клуб, стал чемпионом России, обладателем Суперкубка и четырежды победителем Кубка страны. 🏆
Добро пожаловать домой, Гиля! ❤️💚», – говорится в сообщении академии «Локомотива».
Экс-голкипер, которому сейчас 39 лет, покинул «Локомотив» в июле прошлого года в связи с истечением контракта.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал академии «Локомотива»
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