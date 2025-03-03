Гильерме вернулся в «Локо» и стал координатором молодых вратарей: «Добро пожаловать домой! ❤️💚»

Маринато Гильерме получил должность в академии «Локомотива».

«Гильерме – координатор по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола «Локо». ⚽️

Гильерме присоединился к Департаменту развития молодежного футбола «Локомотива» и будет работать с молодыми голкиперами команд академии и молодежки. 🧤

В качестве игрока он провел 387 матчей за клуб, стал чемпионом России, обладателем Суперкубка и четырежды победителем Кубка страны. 🏆

Добро пожаловать домой, Гиля! ❤️💚», – говорится в сообщении академии «Локомотива».

Экс-голкипер, которому сейчас 39 лет, покинул «Локомот ив» в июле прошлого года в связи с истечением контракта.