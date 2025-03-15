«Локомотив» победил «Динамо» дома впервые с 2017 года – 2:1. «Бело-голубые» забивают в гостях не больше одного гола в 7 матчах подряд
«Локомотив» принимает «Динамо» в московском дерби в 21-м туре Мир РПЛ.
В прематче «Локомотив» котировался фаворитом с коэффициентом 2.26.
«Железнодорожники» обыграли дома «Динамо» впервые за 8 матчей. Предыдущая победа была зафиксирована в 2017 году (3:0).
Бело-голубые забили на выезде меньше 1,5 гола в 7 матчах подряд. В игре с «Локомотивом» на это давали коэффициент 1.67.
Перед туром авторы Спортса’‘ сделали ставки на игру в рамках всесезонного конкурса прогнозов.
Глеб Чернявский поставил на победу «Динамо», а Александр Дорский – на тотал бело-голубых больше 1,5 гола.
Оба прогноза не сбылись.
Прогнозы на РПЛ: Чернявский ставит на «Спартак», Дорский не верит в «Зенит»
Опубликовала: Венера Кравченко
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