Деле Алли сегодня подпишет контракт с «Комо» Фабрегаса по схеме 1,5+1. Экс-хавбек «Тоттенхэма» не играл почти 2 года
Деле Алли сегодня подпишет контракт с «Комо», который тренирует Франсеск Фабрегас.
Соглашение бывшего хавбека «Тоттенхэма» с итальянским клубом будет рассчитано до июня 2026 года с опцией продления на один сезон, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Последним клубом 28-летнего полузащитника был «Бешикташ», где он играл в аренде до февраля 2023 года. Также он известен по выступлениям за «Эвертон» и сборную Англии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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