Деле Алли сегодня подпишет контракт с «Комо» Фабрегаса по схеме 1,5+1. Экс-хавбек «Тоттенхэма» не играл почти 2 года

Деле Алли сегодня подпишет контракт с «Комо», который тренирует Франсеск Фабрегас.

Соглашение бывшего хавбека «Тоттенхэма » с итальянским клубом будет рассчитано до июня 2026 года с опцией продления на один сезон, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Последним клубом 28-летнего полузащитника был «Бешикташ», где он играл в аренде до февраля 2023 года. Также он известен по выступлениям за «Эвертон» и сборную Англии.