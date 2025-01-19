«Комо» подписал Алли на 1,5 сезона с опцией продления на год. Хавбек не играет с февраля 2023-го

Деле Алли продолжит карьеру в Италии.

О заключении контракта с полузащитником сообщил «Комо ». Соглашение рассчитано на полтора года с опцией продления еще на сезон.

28-летний хавбек последний сезон провел в составе «Эвертона», но ни разу не сыграл. Он не выходит на поле с февраля 2023 года.

Статистику Алли можно изучить здесь .

Изображение: x.com/Como_1907