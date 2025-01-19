«Комо» подписал Алли на 1,5 сезона с опцией продления на год. Хавбек не играет с февраля 2023-го
Деле Алли продолжит карьеру в Италии.
О заключении контракта с полузащитником сообщил «Комо». Соглашение рассчитано на полтора года с опцией продления еще на сезон.
28-летний хавбек последний сезон провел в составе «Эвертона», но ни разу не сыграл. Он не выходит на поле с февраля 2023 года.
Статистику Алли можно изучить здесь.
Изображение: x.com/Como_1907
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Комо»
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