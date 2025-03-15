Ривалдо: «Барса» имеет все необходимое, чтобы выиграть еще один требл. Они играют с радостью, единством и уважением к требованиям тренера»
Ривалдо считает, что «Барселона» может оформить требл в этом сезоне.
16 марта каталонская команда встретится с «Атлетико» в 28-м туре Ла Лиги.
«Это игра на шесть очков, но «Барселона» спокойна, участвует во всех турнирах и уже лидирует в Ла Лиге, так что победа в матче с «Атлетико» будет хорошим результатом, но даже если они проиграют, впереди еще много игр.
Судя по тому, как они играют, с радостью, единством в раздевалке и большим уважением к требованиям тренера, они могут далеко пройти. «Барселона» продолжает борьбу во всех трех турнирах и имеет все необходимое, чтобы выиграть еще один требл», – сказал экс-игрок «Барсы» и сборной Бразилии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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