Ривалдо: «Барса» имеет все необходимое, чтобы выиграть еще один требл. Они играют с радостью, единством и уважением к требованиям тренера»

Ривалдо считает, что «Барселона» может оформить требл в этом сезоне.

16 марта каталонская команда встретится с «Атлетико» в 28-м туре Ла Лиги.

«Это игра на шесть очков, но «Барселона» спокойна, участвует во всех турнирах и уже лидирует в Ла Лиге , так что победа в матче с «Атлетико » будет хорошим результатом, но даже если они проиграют, впереди еще много игр.

Судя по тому, как они играют, с радостью, единством в раздевалке и большим уважением к требованиям тренера, они могут далеко пройти. «Барселона » продолжает борьбу во всех трех турнирах и имеет все необходимое, чтобы выиграть еще один требл», – сказал экс-игрок «Барсы» и сборной Бразилии.