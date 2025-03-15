Альварес о Ямале: «Ламин очень молод, но он один из лучших игроков мира. Для болельщиков это роскошь – видеть таких футболистов»

Хулиан Альварес высоко оценил уровень игры Ламина Ямаля.

«Атлетико» примет «Барселону» в рамках 28-го тура Ла Лиги . Матч состоится 16 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Он очень молод, но сейчас он один из лучших игроков мира. То, что он делает, и тот уровень, которым он обладает в столь юном возрасте, достойно восхищения. Всегда здорово играть против лучших, а для болельщиков это роскошь – видеть таких игроков, как он.

Они будут играть как всегда, стараясь использовать свои сильные стороны, которые заключаются в передвижении мяча, и задействовании таких игроков, как Ламин Ямаль и Рафинья , которые находятся в отличной форме.

У них отличные игроки, но мы также работаем над тем, чтобы подойти к игре в хорошей форме, реализовать наш план на игру, показать нашу силу как команды, и благодаря упорному труду и смирению мы добьемся успеха», – сказал нападающий «Атлетико ».