Флик о Гави: «Он проведет много лет в этом невероятном клубе и будет одной из его звезд. Он наверняка сыграет на ЧМ-2026»
Ханс-Дитер Флик поделился мнением о перспективах Гави.
20-летний полузащитник не попадал в стартовый состав «Барселоны» в последних матчах. Он также не был вызван в сборную Испании на мартовский сбор.
«Я говорю со всеми игроками, включая Гави. Он вернулся после очень серьезной травмы и сейчас переживает вторую по сложности ситуацию, но он один из лучших и справляется очень хорошо.
Он проведет много лет в этом невероятном клубе и будет одной из его звезд. Он будет совершенствоваться, его настрой безупречен. И он наверняка сыграет на чемпионате мира 2026 года», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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