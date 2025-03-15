Флик о Гави: «Он проведет много лет в этом невероятном клубе и будет одной из его звезд. Он наверняка сыграет на ЧМ-2026»

Ханс-Дитер Флик поделился мнением о перспективах Гави.

20-летний полузащитник не попадал в стартовый состав «Барселоны» в последних матчах. Он также не был вызван в сборную Испании на мартовский сбор.

«Я говорю со всеми игроками, включая Гави . Он вернулся после очень серьезной травмы и сейчас переживает вторую по сложности ситуацию, но он один из лучших и справляется очень хорошо.

Он проведет много лет в этом невероятном клубе и будет одной из его звезд. Он будет совершенствоваться, его настрой безупречен. И он наверняка сыграет на чемпионате мира 2026 года», – сказал главный тренер «Барселоны».