Агент Доннаруммы о Сафонове: «Он играл, когда Джанлуиджи в этом нуждался. Для «ПСЖ» нормально иметь еще одного качественного вратаря»
Текущее соглашение Джанлуиджи Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитано до 2026 года.
– Для такого крупного клуба, как «ПСЖ», нормально иметь еще одного качественного вратаря. Никогда не знаешь, что может случиться с первым номером. Сафонов выходил на поле, когда Доннарумма в этом нуждался, и это нормально. В течение сезона может произойти многое.
– На каком этапе переговоры о продлении контракта?
– Мы обсуждаем новый контракт с руководством с прошлого лета. Ситуация непростая, потому что «ПСЖ» немного изменил параметры из-за финансового фэйр-плей. В клубе появились новые правила.
Но я должен сказать, что переговоры идут позитивно, хотя соглашения пока нет. Мы ведем диалог, у Джанлуиджи еще полтора года контракта, так что у нас есть время. Мы ищем решение, – сказал агент Энцо Райола в интервью L’Équipe.
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