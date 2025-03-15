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Агент Доннаруммы о Сафонове: «Он играл, когда Джанлуиджи в этом нуждался. Для «ПСЖ» нормально иметь еще одного качественного вратаря»

Агент вратаря «ПСЖ» Доннаруммы высоко оценил уровень Матвея Сафонова.

Текущее соглашение Джанлуиджи Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитано до 2026 года.

– Для такого крупного клуба, как «ПСЖ», нормально иметь еще одного качественного вратаря. Никогда не знаешь, что может случиться с первым номером. Сафонов выходил на поле, когда Доннарумма в этом нуждался, и это нормально. В течение сезона может произойти многое.

На каком этапе переговоры о продлении контракта?

– Мы обсуждаем новый контракт с руководством с прошлого лета. Ситуация непростая, потому что «ПСЖ» немного изменил параметры из-за финансового фэйр-плей. В клубе появились новые правила.

Но я должен сказать, что переговоры идут позитивно, хотя соглашения пока нет. Мы ведем диалог, у Джанлуиджи еще полтора года контракта, так что у нас есть время. Мы ищем решение, – сказал агент Энцо Райола в интервью L’Équipe. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Canal Supporters
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoлига 1 Франция
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