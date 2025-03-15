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  • Юрий Жирков: «У «Спартака» за сезон бывает три раза, когда может стать чемпионом: то новый игрок придет, то еще что-то. Но они играют нестабильно. «Зенит» – фаворит»
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Юрий Жирков: «У «Спартака» за сезон бывает три раза, когда может стать чемпионом: то новый игрок придет, то еще что-то. Но они играют нестабильно. «Зенит» – фаворит»

Юрий Жирков не верит в шансы «Спартака» на чемпионство.

«В борьбе за чемпионство для меня фаворит – «Зенит». Если говорить про «Краснодар», то они проиграли игру на кубок. «Краснодар» выглядит неуверенной и нестабильной командой. Думаю, в какой-то момент у них что-то надломится, и они все равно потеряют очки. Мне кажется, «Зенит» более стабильный клуб со стабильными игроками.

Шансы «Спартака»? У «Спартака» за сезон бывает три раза, когда они могут стать чемпионами. То у них новый игрок придет, то еще что-то случится, то журналисты его припишут к чемпионству. Но они играют нестабильно», – сказал бывший защитник «Зенита» и ЦСКА.

«Краснодар» и «Зенит» возглавляют турнирную таблицу после 20 туров (43 очка). «Спартак» отстает от них на 3 балла. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoЮрий Жирков
logoКраснодар
logoЗенит
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
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