Морено о «Сочи» в Первой лиге: «Остался, потому что верю в этот проект. Очень хотелось бы выступить с командой в Европе»

Роберт Морено хотел бы выступать с «Сочи» в еврокубках.

— Почему вы решили остаться в «Сочи» после вылета из РПЛ? Были ли у вас другие варианты продолжения карьеры?

— С самого начала я почувствовал приверженность клуба долгосрочному проекту. Меня убедили амбиции руководства и уверенность в том, что мы сможем перестроить команду и вернуться в РПЛ. Конечно, в футболе всегда есть альтернативные варианты, но я принял решение остаться, потому что верю в этот проект и в то, что мы строим.

— Вы приехали в лигу, которая изолирована. Почему?

— Футбол остается футболом в любом контексте. Моя работа — тренировать команду и добиваться максимального результата. Мне не стоит давать оценки этому вопросу.

— Что вы думаете об отстранении российских клубов от европейских соревнований?

— Футбол становится лучше, когда есть международная конкуренция. Я думаю, что все теряют от того, что команды одной страны не могут участвовать в таких прекрасных турнирах. Это ситуация, которая влияет на всех, но сейчас каждому клубу нужно сосредоточиться на своей лиге. Думаю, решение этой проблемы не за горами.

И мне бы очень хотелось выступить с «Сочи» в Европе — это было бы невероятно, – сказал Морено.

После 23 туров южане занимают в Мелбет Первой лиге 3-е место.