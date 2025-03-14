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«ПСЖ» хочет перенести игру Лиги 1 между четвертьфиналами ЛЧ. «Нант» против

«Нант» намерен отклонить просьбу «ПСЖ» о переносе матча Лиги 1.

Команда Антуана Комбуаре должна принять парижан на своем поле в субботу, 13 апреля.

По информации Ouest-France, «Пари Сен-Жермен» попросил о переносе игры, чтобы иметь возможность максимально восстановиться между четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов против «Астон Виллы». Первая игра состоится 9 апреля, вторая – 15 апреля. 

Сообщается, что «ПСЖ» хочет перенести выездной матч против «Нанта» на неделю после ответного четвертьфинала ЛЧ. Однако ожидается, что «Нант» откажет в этом прошении на заседании Лиги 1, так как в этом случае команда, борющаяся за выживание, будет вынуждена сыграть три матча чемпионата за одну неделю.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Get Football News France
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