Фердинанд о Ямале: «Никто не делает того же, что и Ламин, с таким постоянством. В жизни не видел такого игрока»
Рио Фердинанд высоко оценил талант Ламина Ямаля.
Во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1) 17-летний вингер «Барселоны» отметился голом и результативной передачей.
«В жизни не видел такого игрока, как Ламин Ямаль, в этом возрасте. Никто не делает того же, что и он, на таком уровне и с таким постоянством!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Рио Фердинанда
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