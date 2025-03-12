Фердинанд о Ямале: «Никто не делает того же, что и Ламин, с таким постоянством. В жизни не видел такого игрока»

Рио Фердинанд высоко оценил талант Ламина Ямаля.

Во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1) 17-летний вингер «Барселоны» отметился голом и результативной передачей.

«В жизни не видел такого игрока, как Ламин Ямаль , в этом возрасте. Никто не делает того же, что и он, на таком уровне и с таким постоянством!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».