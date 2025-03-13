Жозе Моуринью: «Я искренне считаю, что «Фенербахче» лучше «Рейнджерс». Мы заслужили поражение в первом матче, но у нас есть шанс пройти дальше»
Сегодня турецкая команда проведет ответный матч 1/8 финала против «Рейнджерс». В первой игре «Фенербахче» уступил со счетом 1:3.
«Не думаю, что «Рейнджерс» лучше нас. И я считаю, что у нас есть шанс пройти дальше. Я не хочу реванша и не говорю, что мы должны показать, что мы лучше. Дело не в этом. Просто я искренне считаю, что мы лучше. Но, поскольку я старался быть предельно честным после прошлого матча, мы заслужили поражение.
Я не пытался искать оправдания, потому что мы допускали ошибки, а они извлекали выгоду из них. Они были мотивированы. Они сражались все вместе. Они заслуживали победы, так что у нас нет никаких плохих ощущений.
Мы отыграли хорошо 18 из 19 последних матчей и добились 18 хороших результатов, а также провели одну плохую игру против «Рейнджерс». Мы все верим, что на данный момент мы команда, которая провела 18 матчей, добиваясь результатов, а не та, что играла против «Рейнджерс» в прошлый четверг», – сказал главный тренер «Фенербахче».
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