«Российские девушки очень красивые. Но самые красивые — черногорки». Хавбек «Акрона» Лончар о красоте
Хавбек «Акрона» Стефан Лончар считает черногорок самыми красивыми в мире.
«Российские девушки, без сомнений, очень красивые. Возможно, не самые красивые в мире, потому что самые красивые — черногорки, но россиянки очень похожи на наших дам», — сказал черногорец Лончар.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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