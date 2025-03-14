«Российские девушки очень красивые. Но самые красивые — черногорки». Хавбек «Акрона» Лончар о красоте

Хавбек «Акрона» Стефан Лончар считает черногорок самыми красивыми в мире.

«Российские девушки, без сомнений, очень красивые. Возможно, не самые красивые в мире, потому что самые красивые — черногорки, но россиянки очень похожи на наших дам», — сказал черногорец Лончар .