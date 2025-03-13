Зеедорф о поведении игроков «Реала» после победы над «Атлетико»: «Нужно уважать болельщиков соперника. Я видел жесты, которые мне не понравились. За такое отношение можно поплатиться»
Кларенс Зеедорф раскритиковал поведение игроков «Реала».
В среду «Реал» в серии пенальти на «Ванда Метрополитано» обыграл «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1 по сумме двух матчей, 4:2 по пенальти).
«Мне не понравились некоторые вещи от игроков «Реала», вы должны уважать болельщиков соперника, и мне не нравится такое отношение.
Конечно, болельщики «Мадрида» были очень высоко на трибунах, но я видел жесты, которые мне не понравились. Я видел вещи, о которых не собираюсь говорить здесь.
Вы должны побеждать, руководствуясь правильными ценностями. Надеюсь, я ошибаюсь, но сейчас они показали отношение, за которое потом могут поплатиться, потому что уважение всегда необходимо. Не следует провоцировать боль других»», – сказал экс-игрок «Реала».
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