Дешам о вызове Мбаппе в сборную Франции: «Килиан будет капитаном. Я поговорил с ним, он знает о своих обязательствах»

Дидье Дешам подтвердил, что Килиан Мбаппе останется капитаном сборной Франции.

Нападающий «Реала » вызван в национальную команду на матчи 1/4 финала Лиги наций. Осенью Мбаппе пропустил два подряд сбора Франции .

«Я поговорил с ним и могу подтвердить, что он будет капитаном. Не в моих правилах углубляться в содержание разговора.

Есть обязательства, которые становятся все более важными... От интервью отказываются игроки, а не я или [пресс-секретарь сборной] Рафаэль Раймон. Обязательства перед СМИ имеют значение, и Килиан выполняет их, даже если не так часто общается с прессой. Это отнимает много сил и может быть сопряжено с определенными рисками по определенным вопросам и темам. Килиан знает об обязательствах, и это очень хорошо», – сказал главный тренер сборной Франции.