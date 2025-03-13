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Мусиала, Киммих, Сане, Биссек, Рюдигер – в составе сборной Германии на матчи 1/4 финала Лиги наций с Италией

Опубликован состав сборной Германии на матчи Лиги наций против Италии.

Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортега.

Защитники: Янн Биссек, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та.

Полузащитники: Йозуа Киммих, Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горетцка, Паскаль Гросс, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Анджело Штиллер.

Нападающие: Джонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.

Первый матч немцы проведут в Италии 20 марта, а ответный матч состоится в Германии через 3 дня.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт сборной Германии в X
logoСборная Германии по футболу
logoКарим Адейеми
logoМаксимилиан Миттельштедт
logoЛерой Сане
logoШтефан Ортега
logoЯнн Биссек
logoНико Шлоттербек
logoЛеон Горетцка
logoРобин Кох
logoРоберт Андрих
logoДжамал Мусиала
logoАнтонио Рюдигер
logoНадим Амири
logoПаскаль Гросс
logoЙонатан Буркардт
logoАнджело Штиллер
logoДениз Ундав
logoДавид Раум
logoТим Кляйндинст
logoДжонатан Та
logoДжейми Левелинг
logoЙозуа Киммих
logoОливер Бауманн
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