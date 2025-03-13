Мусиала, Киммих, Сане, Биссек, Рюдигер – в составе сборной Германии на матчи 1/4 финала Лиги наций с Италией

Опубликован состав сборной Германии на матчи Лиги наций против Италии.

Вратари : Оливер Бауманн , Александр Нюбель , Штефан Ортега .

Защитники : Янн Биссек , Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер , Нико Шлоттербек, Джонатан Та.

Полузащитники : Йозуа Киммих, Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горетцка, Паскаль Гросс, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Анджело Штиллер.

Нападающие : Джонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.

Первый матч немцы проведут в Италии 20 марта, а ответный матч состоится в Германии через 3 дня.