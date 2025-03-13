Мусиала, Киммих, Сане, Биссек, Рюдигер – в составе сборной Германии на матчи 1/4 финала Лиги наций с Италией
Опубликован состав сборной Германии на матчи Лиги наций против Италии.
Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортега.
Защитники: Янн Биссек, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та.
Полузащитники: Йозуа Киммих, Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горетцка, Паскаль Гросс, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Анджело Штиллер.
Нападающие: Джонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.
Первый матч немцы проведут в Италии 20 марта, а ответный матч состоится в Германии через 3 дня.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт сборной Германии в X
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