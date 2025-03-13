Иньиго продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года

Иньиго Мартинес продлил контракт с «Барселоной».

Каталонский клуб объявил о подписании нового соглашения с 33-летним защитником сроком до 30 июня 2026 года.

Иньиго выступает за «Барселону» с лета 2023 года, в нынешнем сезоне он отметился 3 голами и 4 ассистами в 33 матчах за клуб во всех турнирах.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь .