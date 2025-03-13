Иньиго продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года
Иньиго Мартинес продлил контракт с «Барселоной».
Каталонский клуб объявил о подписании нового соглашения с 33-летним защитником сроком до 30 июня 2026 года.
Иньиго выступает за «Барселону» с лета 2023 года, в нынешнем сезоне он отметился 3 голами и 4 ассистами в 33 матчах за клуб во всех турнирах.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
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