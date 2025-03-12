Аморим о новом стадионе «МЮ»: «Его построят лишь через 5 лет. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть что-то на «Олд Траффорд»

Рубен Аморим высказался о планах «МЮ» по строительству нового стадиона.

Ранее «Манчестер Юнайтед » анонсировал строительство новой арены, вмещающей 100 тысяч зрителей. Стоимость строительства ориентировочно оценивается в 2 млрд фунтов.

«Это потрясающий стадион. Это будущее, [его построят] через пять лет, поэтому мы должны сосредоточиться на настоящем. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть что-то на «Олд Траффорд », – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».