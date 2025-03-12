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Аморим о новом стадионе «МЮ»: «Его построят лишь через 5 лет. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть что-то на «Олд Траффорд»

Рубен Аморим высказался о планах «МЮ» по строительству нового стадиона.

Ранее «Манчестер Юнайтед» анонсировал строительство новой арены, вмещающей 100 тысяч зрителей. Стоимость строительства ориентировочно оценивается в 2 млрд фунтов.

«Это потрясающий стадион. Это будущее, [его построят] через пять лет, поэтому мы должны сосредоточиться на настоящем. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть что-то на «Олд Траффорд», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoОлд Траффорд
logoРубен Аморим
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