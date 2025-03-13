Трушечкин и Меламед назначены комментаторами матча «Спартака» и «Зенита»

Роман Трушечкин и Михаил Меламед прокомментируют игру «Спартака» и «Зенита».

Об этом сообщил директор департамента футбола «Матч ТВ » Сергей Акулинин .

Матч в рамках 21-го тура Мир РПЛ пройдет 16 марта в Москве.

«Зенит » (43 очка) занимает второе место в чемпионате России, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак » идет третьим с 40 баллами.

На матч «Спартак» – «Зенит» проданы все билеты. Игра 21-го тура РПЛ пройдет 16 марта в Москве