Трушечкин и Меламед назначены комментаторами матча «Спартака» и «Зенита»
Роман Трушечкин и Михаил Меламед прокомментируют игру «Спартака» и «Зенита».
Об этом сообщил директор департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин.
Матч в рамках 21-го тура Мир РПЛ пройдет 16 марта в Москве.
«Зенит» (43 очка) занимает второе место в чемпионате России, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак» идет третьим с 40 баллами.
На матч «Спартак» – «Зенит» проданы все билеты. Игра 21-го тура РПЛ пройдет 16 марта в Москве
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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