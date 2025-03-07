Миралем Пьянич: «Очень важно, что у ЦСКА есть Акинфеев. И Игорь, и Буффон похожи мнталитетом победителя»
Миралем Пьянич сопоставил Игоря Акинфеева и Джанлуиджи Буффона.
– Очень важно, что у нас есть Игорь Акинфеев. Он привносит необходимый опыт. Карьера говорит за него. У нас с ним хорошие отношения, мы уважаем друг друга. Игорь сделал очень много для российского футбола, для сборной, для ЦСКА. Могу только подтвердить, что он прекрасный голкипер.
– Можешь сравнить его с Буффоном?
– Джиджи уникален, его вклад в историю футбола потрясающий. Но и он, и Игорь похожи своим менталитетом победителя, – сказал хавбек ЦСКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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