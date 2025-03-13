Стерлинг вышел на 4-е место по «гол+пас» в ЛЧ среди англичан, обогнав Лэмпарда. Рекорд у Бекхэма – 52 очка
Рахим Стерлинг вышел на 4-е место по «гол+пас» в Лиге чемпионов среди англичан.
Вингер «Арсенала» сделал две голевые передачи в ответном матче 1/8 финала с ПСВ (2:2), теперь у него 46 очков. У идущего пятым Фрэнка Лэмпарда 44 балла.
Рекордсмен по этому показателю – Дэвид Бекхэм с 52 очками. У Харри Кейна («Бавария») – 50, у Уэйна Руни 47 баллов в Лиге чемпионов по «гол+пас».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
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