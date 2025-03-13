Стерлинг вышел на 4-е место по «гол+пас» в ЛЧ среди англичан, обогнав Лэмпарда. Рекорд у Бекхэма – 52 очка

Рахим Стерлинг вышел на 4-е место по «гол+пас» в Лиге чемпионов среди англичан.

Вингер «Арсенала » сделал две голевые передачи в ответном матче 1/8 финала с ПСВ (2:2), теперь у него 46 очков. У идущего пятым Фрэнка Лэмпарда 44 балла.

Рекордсмен по этому показателю – Дэвид Бекхэм с 52 очками. У Харри Кейна («Бавария ») – 50, у Уэйна Руни 47 баллов в Лиге чемпионов по «гол+пас».