Джан об 1/4 ЛЧ: «Боруссия» поедет в Барселону, чтобы сыграть в свое удовольствие. Цель – пройти дальше, будем бороться»

Эмре Джан высказался в преддверии матчей 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

В 1/8 финала дортмундская «Боруссия » выбила «Лилль » (1:1, 2:1).

«Самое главное – это победа. Я всегда стремлюсь помогать команде. Думаю, мы хорошо играли в первом тайме. Когда забиваешь, всегда можно сказать, что играли хорошо, но мы не забили. На этом стадионе нелегко уступать в счете. Во втором тайме мы действовали очень энергично, забили два гола, и это большое достижение».

О матчах с «Барселоной» в 1/4 финала

«Мы играем в футбол ради таких матчей. Мы поедем в Барселону, чтобы сыграть в свое удовольствие. Наша цель – пройти дальше, и мы будем бороться. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал капитан «Боруссии».